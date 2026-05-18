Türk Kızılay, 2026 yılı vekâletle kurban kesim kampanyasında operasyonel şeffaflığı ön planda tutuyor. Her yıl milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaşan Kızılay, bu yıl da Türkiye, Gazze ve 30 ülkeye kurban bereketini taşıyor.

Bu yıl yurt içi ve Gazze/Filistin için vekâlet bedeli 17 bin 250 TL olarak açıklanırken, diğer yurt dışı ülkeleri için bu rakam 6 bin 350 TL olarak belirlendi.

FİLİSTİN VE YURT İÇİ KURBAN BAĞIŞLARI NEREDE KESİLİYOR, NASIL DAĞITILIYOR ?

Yurt içi ve Gazze/Filistin için bağışlanan kurbanların kesimi Türkiye’de yapılıp, modern kombinalarda işlem gördükten sonra uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürülüyor. Bu zorlu ve maliyetli süreç, kurban etlerinin bozulmadan, hijyenik bir şekilde yıl boyunca Kızılay şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ve aşevlerine ulaştırılmasını sağlarken, yine Gazze’ye de konserve olarak sevk edilmesine imkan tanıyor.

Kızılaydan Kurban bağışında 4 taksit imkanı

YURT DIŞI KURBAN BAĞIŞLARI NEREDE KESİLİYOR, NASIL DAĞITILIYOR ?

Yurt dışındaki 30 farklı ülkede gerçekleştirilen kesimlerde ise kurbanlar, konserveleme işlemine tabi tutulmadan taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kızılaydan Kurban bağışında 4 taksit imkanı

KREDİ KARTINA 4 TAKSİT İMKANI

Kızılay bağış sitesi üzerinden anlaşmalı kredi kartlarıyla yapılan kurban bağışları için 2 ila 4 taksit imkanı da sunuluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası