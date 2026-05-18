Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 2025-2026 Bahar Dönemi final sınavı sonuçları erişime açıldı. Mayıs ayında gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının ardından öğrenciler sonuçlarını AÖF öğrenci sistemi üzerinden görüntülemeye başladı. İşte, AÖF final sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF Bahar Dönemi dönem sonu sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sonuç ekranına odaklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte final sınavı sonuçlarının yayımlandığı açıklanırken, öğrenciler not ortalamaları ve ders başarı durumlarını kontrol etmeye başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Üniversite tarafından yapılan duyuruda, öğrencilerin sonuçlara Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişebileceği bildirildi.

AÖF Bahar Dönemi final sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanmıştı. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. Anadolu Üniversitesi’nin resmi açıklamasıyla birlikte sonuç ekranı erişime açıldı.

AÖF final sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileriyle öğrenci paneline erişim sağlayabiliyor. Sonuç ekranında ders notları, harf notları ve dönem ortalamaları yer alıyor. Öte yandan Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimine göre yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından başarısız dersleri bulunan öğrenciler yaz okuluna odaklanmaya başladı.

AÖF HARF NOTLARI

Yönetmelikte yer alan başarı değerlendirme esaslarına göre FF, YZ, HA ve DZ harf notu bulunan öğrenciler ilgili derslerden başarısız sayılıyor. Mezuniyet için öğrencinin programındaki dersleri başarıyla tamamlaması, FF, YZ, HA ve DZ harf notunun bulunmaması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekiyor.

