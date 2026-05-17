Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Ekonomiden dış politikaya, terörle mücadeleden Kurban Bayramı tedbirlerine kadar birçok kritik başlığın görüşülmesi bekleniyor.

Kabinenin öncelikli gündem maddelerinden birinin ekonomi olması bekleniyor. Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimlerine ilişkin gelişmeler toplantıda ele alınacak. Ayrıca vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik atılabilecek yeni adımlar ve sosyal destek başlıklarının da gündeme gelmesi öngörülüyor.

DIŞ POLİTİKA MASADA

Dış politikada ise Orta Doğu'daki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Gazze'de yaşanan son durum, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve İran merkezli gerilimler kabinede değerlendirilecek başlıklar arasında yer alıyor. Bölgedeki çatışmaların küresel etkileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin de toplantıda ele alınacağı ifade ediliyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen süreç, güvenlik politikaları ve terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin gelişmelerin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alınacak tedbirler de kabine gündeminde yer alacak. Bayram tatili boyunca artacak trafik yoğunluğuna karşı uygulanacak önlemler ve güvenlik planlamaları görüşülecek.

