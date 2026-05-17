SEVİL NURİYEVA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İki günlük temasların ardından Erdoğan, yurda dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Avrupa Birliği’ne tam üyelik, Ankara’daki kritik NATO Zirvesi, CHP’den AK Parti’ye geçen başkanlar ve alarm veren nüfusumuzla ilgili dikkati çeken mesajlar verdi. İşte o konuşmadan öne çıkanlar:

GAYRET GÖSTERİYORUZ

Türk Devletleri Teşkilatı: Türk dünyasının ekonomik, kültürel, stratejik açılardan potansiyeli çok yüksek. Biz, bu potansiyeli harekete geçirmek, diplomasi, enerji, ticaret, ulaştırma, güvenlik, savunma başta olmak üzere her alanda daha ileri atılımlar yapmak için gayret gösteriyoruz. Ecdadımız, geçmişte nasıl Türk’ün gücünü dünyada barış ve adalet ile perçinlemişse, bugün de Türk dünyasının güçlü ve egemen ülkeleri olarak bunu yeniden tesis edeceğimize inanıyoruz. Bu yıl, Türk Devletleri Teşkilatının Liderler Zirvesi, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dönem başkanlığımızda teşkilatın içeride ve dışarıda güçlenmesi için büyük gayret içinde olacağız. İnşallah bunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.

Erdoğan, aralarında yazarımız Sevil Nuriyeva'nın da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

GERÇEK BARIŞ ŞART

ABD/İsrail-İran Savaşı: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri, her fırsatta vurguladığım gibi, İsrail’in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Birtakım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail, bu tahriklerle, bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki, bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail’in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak, bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Biz, bölgenin sorunlarının, bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte huzur, istikrar ve barış için gayretlerimizi artırarak, kanlı oyunları bozmalıyız.

ZİRVENİN ÖNEMİ ARTTI

NATO Liderler Zirvesi: Gerek bölgede gerek dünyadaki son gelişmeler Ankara zirvesinin önemini biraz daha artırdı. Ankara’da İttifak’ın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya, NATO’nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu ve bu yeni dünyada da NATO’nun konumu çok daha farklı. Tehditler karmaşıklaştı, riskler çeşitlendi, küresel sistem aşındı, kısaca dünya çok değişti. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için, üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

YÜK ALAN ÜLKEYİZ

AB’ye üyelik mesajı: Biz, samimi bir şekilde Avrupa Birliği’nin parçası olarak hem ülkemizi hem birliği kuvvetlendirmek istiyoruz. Avrupa Birliği bunun farkında değil diye, biz ideallerimizden vazgeçemeyiz. Şunu çok açık, net söyleyeyim, yıllardır bu vizyonumuzu kararlılıkla savunuyoruz. Bugüne kadar Türkiye’ye karşı zaman zaman ikircikli, zaman zaman düpedüz ayrımcı birtakım uygulamalara imza atılmış olmasına rağmen, üyelik teklifimize yine sadık bir şekilde bağlıyız. Türkiye, içinde yer aldığı yapılara yük olan değil, yük alan bir ülkedir. Bizim içinde yer aldığımız her platform, yükselen bir değerdir. Şunu da açık söyleyeyim, zaman zaman birlik içinden ülkemize yönelik çok talihsiz ve sığ ifadeler duyuyoruz. Bu tutumun, dünyanın her alanda kabuk değiştirdiği günümüzde, Avrupa Birliği’ne zarar verdiğini muhataplarımıza anlatıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihî bir karar vermek durumundadır. Avrupa, daha önce de ifade ettiğim gibi, bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.

