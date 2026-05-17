Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye’nin e-İhracat altyapısı ve teşvikleriyle dünyaya model olduğunu belirterek, “Suudi Arabistan e-İhracat’ta Çin ve ABD ile birlikte Türkiye’yi inceliyor. e-Ticaret’i tanımlayıp politika üretme konusunda Çin’den sonraki en başarılı örneğiz” dedi.

ÖMER TEMÜR - Küresel ticaretin dijitalleşmesiyle birlikte e-Ticaret ve e-İhracat, ülke ekonomilerinin lokomotifi hâline geldi. Sınırları ortadan kaldıran bu yeni nesil ticaret modeli, küçük ölçekli işletmelerden büyük markalara kadar tüm aktörler için uluslararası pazarlara doğrudan ve hızlı erişim imkânı sunuyor. Türkiye de stratejik coğrafi konumu, güçlü lojistik ve dijital altyapısı ile e-İhracat’ta küresel bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye’nin e-Ticaret hacminin 2025 yılı sonu itibarıyla yüzde 52,2 artarak 4,57 trilyon TL ile perakende pazarındaki payının yüzde 20’ye ulaştığını bildirdi. e-İhracat’ın ise 2024 yılında 6,4 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Önal, Türkiye’nin bu alandaki başarısıyla bölge ülkelerine örnek olduğunu söyledi. Önal, “Suudi Arabistan e-İhracat’ı nasıl geliştireceği konusunda bir çalışma yapıyor ve incelemek için üç ülke belirledi: Çin, Amerika ve Türkiye. Suudi Arabistan şu an bize bakıyor. Biz de kendi politikalarımızı geliştirirken başarılı örneklere baktık, Çin’i örnek aldık ama aynen kopyalamadık; ülke dinamiklerine uygun hâle getirdik. Açıkça söylemek gerekirse, e-Ticaret ve e-İhracat’ı tanımlayıp politika yapma konusunda şu an dünyada Çin’den sonraki en başarılı örneğiz” dedi.

Bakanlık olarak e-İhracat alanında çok ileri bir noktada olduklarını belirten Hasan Önal, Türkiye’nin sağladığı teşvikler ve destekleyici ekosistem hakkında da bilgi verdi. E-Kolay İhracat Platformu ile firmalara normalde binlerce dolar harcayarak edinebilecekleri rehberlik hizmetini tamamen ücretsiz sunduklarını anlatan Önal, “Pazar yerleri artık doğrudan bizi muhatap sayıyor. Gidip uluslararası danışmanlık firmalarına para dökmek yerine gelip bizi buluyorlar. Biz de onları doğru kişilerle, markalarla bir araya getiriyoruz. Bu, Bakanlık olarak bizim için büyük bir kıvanç” diye konuştu.

Hasan Önal

KARADENİZ’DEN AMAZON’A UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ

Hasan Önal, Ticaret Bakanlığının e-İhracat desteklerinin firmaların vizyonunu nasıl değiştirdiğini ise Doğu Karadeniz’de bir çay işletmesi olan ‘Lazika’nın dönüşümünü anlattı:

Burası küçük bir şahıs işletmesiydi. Desteklerimizden yararlanmak için önce limited şirkete dönüştü. Ardından hem yurt içi hem yurt dışı markasını tescil etti. ‘Ben bu ürünü Amerika’da nasıl satarım?’ diyerek Amazon pazar yerine odaklandı. Amerikalıların çayı nasıl tükettiğini analiz edip ürünün ambalajını ve paketini tamamen değiştirdi. Lazika’nın hikâyesini Amazon’a taşıyan bu girişimci, 100 bin dolarlık hacimden 1 milyon doların üzerine çıktı. Ufak dokunuşlarla küçük ölçekli firmaları önce orta, ardından büyük ölçeğe taşıyacak bir ivme yakalıyoruz. Türkiye’nin asıl ihracat sıçraması e-İhracat’tan geçiyor.

Firmaların e-Ticaret kasını güçlendirmek için “Konsorsiyum Modeli”ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Önal, “e-İhracat Konsorsiyumu ile markalar ürünlerini yurt dışındaki pazar yerlerinde listeliyorlar. Devlet hem markaların kendi ismiyle satmasını sağlıyor hem de bu aracı yapıları kuruyor” değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL PAZAR YERLERİ İSTANBUL’A GELİYOR

l e-İhracat ekosisteminin gelişmesi için büyük organizasyonlara imza attıklarını hatırlatan Hasan Önal, eylül ayının ilk haftasında İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi’ni (IGEXX) gerçekleştireceklerini duyurdu. 2024 yılında yapılan etkinliğe 32 küresel pazar yerinin katıldığını belirten Önal, “Bu yılki hedefimiz 40’ın üzerinde pazar yerini ağırlamak. Bu dev platformları doğrudan Türkiye’deki markalarımızla görüştürüyoruz” dedi.

FİRMALAR KÜÇÜK KALMAK İSTİYOR

Firmaların büyüme refleksini de eleştiren Önal, KOBİ’lerin bakış açısının değişmesi gerektiğini vurguladı:

Türkiye’de firmalar genellikle 50 çalışanı geçip ek vergi yüküyle karşılaşmamak için küçük kalmaya çalışıyor. Oysa Çin, ölçek ekonomisiyle büyüdü. ‘Bana bu kadar yeter’ anlayışından ve sadece hobi gibi ticaret yapmaktan çıkmamız, ölçekleri büyütmemiz gerekiyor. Temel sistemlerini (ERP, CRM) kurmayan firmaların yapay zekâyı optimize etmesi mümkün değil. Firmalarımızın şirketleşmesini, markalaşmasını ve ürünlerine hikâye katmasını sağlamaya devam edeceğiz.

Haberle İlgili Daha Fazlası