İngiliz gazeteci karşılaştırdı: İstanbul markette Londra’yı solladı
İngiliz gazeteci Lizzie Porter’ın İstanbul ve Londra’daki online market fiyatlarını kıyasladığı çalışma, Türkiye’deki hayat pahalılığını ve yüksek enflasyonu bir defa daha gözler önüne serdi. Porter, İstanbul ve Londra’daki gıda fiyatlarını karşılaştıran çarpıcı bir araştırmasını yayınladı. Çalışma kapsamında Carrefour (İstanbul) ve Sainsbury’s (Londra) üzerinden en ucuz ve en benzer ürünler seçilerek iki online alışveriş sepeti oluşturuldu.
- Londra'daki 19 temel gıda ürününün toplam fiyatı 44,53 sterlin iken, İstanbul'daki aynı sepete 71,99 sterlin ödendiği hesaplandı.
- İstanbul'daki market fiyatlarının Londra'ya kıyasla çok daha yüksek bir maliyete sahip olduğu ve bunun fırsatçılıkla ilgili olduğu vurgulandı.
- Türkiye'deki enflasyonun hayat maliyetlerini insanların kazancının çok üzerine taşıdığı ifade edildi.
- İstanbul ve Londra'daki vatandaşların alım gücü arasındaki farkın büyük olduğu, Türkiye'de brüt asgari ücretin 537,88 sterlin olduğu belirtildi.
- Londra'da 35 saat çalışarak aylık yaklaşık 2.000 sterlin kazanılırken, bu rakamın Türkiye'de aylık 537,88 sterlin olduğu aktarıldı.
- Türkiye'deki sepet tutarını artıran temel ürünlerin başında dana eti ve hazır kahvenin geldiği, zeytinyağının benzer seviyelerde, yumurta, süt ve soğanın ise daha uygun fiyatlı olduğu belirtildi.
Yapılan karşılaştırmada Londra sepetindeki 19 temel gıda ürününün toplam fiyatı 44,53 sterlin olurken İstanbul sepetindeki 19 temel gıda ürününün toplam fiyatı ise 4.425,18 TL yani 71,99 sterlin olarak hesaplandı. Güncel döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamada, İstanbul’daki temel gıda sepetinin Londra’dakinden yaklaşık yüzde 60 daha pahalı olduğu görüldü.
Market fiyatlarının İstanbul’da Londra’ya kıyasla çok daha yüksek bir maliyete sahip olduğunu belirten Porter fırsatçılığa dikkat çekti. Türkiye’deki enflasyonun hayat maliyetlerini kazancın çok ötesine taşıdığına işaret eden Porter, “Birleşik Krallık’taki hayat pahalılığına rağmen Türkiye’deki durum sıra dışı. Buradaki asıl mesele, Türkiye’deki enflasyonun çılgın bir boyuta ulaşması ve hayat maliyetlerinin insanların kazandığının çok üzerine çıkmasıdır” dedi.
Öte yandan İstanbul ve Londra’da yaşayan vatandaşları alım gücü arasındaki fark da oldukça büyük. Türkiye’de brüt asgari ücret 537,88 sterlin olurken, Birleşik Krallık’ta 21 yaş üstü için saatlik asgari ücret 12,71 sterlin. Haftalık 35 saatlik çalışma üzerinden hesaplandığında ise iki ülke arasında uçurum var. Londra’da bir işçi 35 saat çalışarak aylık yaklaşık 2.000 sterlin kazanırken bu rakam Türkiye’de aylık 537,88 sterlin oluyor.
EN PAHALISI ET VE KAHVE
Türkiye’deki sepet tutarını yukarı çeken temel kalemlerin başında dana eti ve hazır kahvenin geldiğini belirten Porter, zeytinyağı gibi bazı ürünlerin fiyatlarının Birleşik Krallık ile benzer seviyelerde bulunduğunu, yumurta, süt ve soğan gibi kalemlerin ise Türkiye’de hâlâ daha uygun fiyatlı olduğunu söyledi.