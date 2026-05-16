Küresel teknoloji şirketleri veri merkezi yatırımlarında rotayı Türkiye’ye kırdı. Daikin Türkiye’nin Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı Orta Doğu’daki çatışma ortamıyla birlikte Türkiye’nin güvenli liman olarak ön plana çıktığını belirterek, iki yıl içerisinde 14 veri merkezi yatırımı yapılacağını söyledi.

ÖMER TEMÜR - Avcı, “Orta Doğu’da veri merkezlerinin bombalanması ve füzelerin hedefi olması, küresel ölçekte ‘yatırım için doğru yer seçtik mi?’ sorusunu gündeme getirdi. Bu ciddi güvenlik endişesiyle birlikte veri merkezi yatırımları Türkiye ve Avrupa ülkelerine kaymaya başladı. Bu durum bölge için üzücü olsa da ülkemiz ekonomisi ve sektörel büyüme açısından çok önemli bir fırsat oluşturdu. Şu an karşımıza çok ciddi veri merkezi projeleri çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Daikin olarak artan talebe karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Avcı, 100 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını bildirdi.

Olcay Avcı (sağdan ikinci)

Avcı, “Türkiye’de şu an planlanan ve inşası süren 14 veri merkezi projesi bulunuyor. Bu tesislerin iklimlendirme ve soğutma maliyetleri her bir proje için ortalama 1 ile 3 milyon avro arasında değişiyor. Sektörde toplamda 50 milyon dolarlık devasa bir iklimlendirme pazarı oluşmuş durumda. Daikin olarak sunduğumuz yüksek teknolojili, enerji verimliliği odaklı çözümlerimizle şu an bu pazarın 30 milyon dolarlık kısmını biz üstlenmiş durumdayız. Gerek özel sektörün gerekse büyük finans kuruluşlarının ve e-Ticaret devlerinin veri merkezi projelerinde soğutma altyapısını kuruyoruz. Önümüzdeki süreçte, Fusion 30 stratejimiz kapsamında 2030 yılına kadar AR-GE, teknoloji ve üretim kapasitemizi artırarak 100 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğüne ulaşma planımız var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Daikin, Türkiye’deki büyümesini 2025 mali yılı döneminde de sürdürdü. 1 Nisan 2025 - 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan mali yılda 750 milyon avro ciroya ulaşan Daikin Türkiye, 363 milyon avro ihracat geliri elde ederek Türkiye iklimlendirme sektörünün en büyük ihracatçısı olma ünvanını sekiz yıldır korudu.

Sakarya Hendek Üretim Tesisini bölgesel bir üretim ve teknoloji üssü olarak konumlandıran Daikin Türkiye; üretim, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti alanlarındaki yatırımlarıyla sektörün dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.

