AK Parti, Kocaeli'de gövde gösterisi yapacak: 100 bin kişilik şölen
AK Parti, Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenecek gençlik şöleniyle 81 il, 922 ilçe ve 207 üniversiteden yaklaşık 100 bin genci bir araya getirmeye hazırlanıyor. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenirken, etkinlikte çok sayıda sanatçı sahne alacak. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Erdoğan için özel bir sürpriz şarkı hazırlandığını açıkladı.
EMRAH ÖZCAN/ ANKARA- AK Parti bugün Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonlarından birini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan şölene 81 il, 922 ilçeden ve 207 üniversiteden 100 bin gencin katılması planlanıyor.
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Kazakistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yurda döner dönmez ayağının tozuyla gençlik şölenine katılacak.
Programda Sefo, Uğur Işılak, DJ Burak Yeter, Ay Yola gibi gençlerin en çok dinlediği sanatçılar konserler verecek.
Konu hakkında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Yusuf İbiş, “Başvuru sayısı 100 bini geçmiş durumda” dedi. İbiş ayrıca programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sürpriz hazırladıklarını bu sürprizin ise Erdoğan için hazırlanan yeni bir şarkı olduğunu açıkladı.