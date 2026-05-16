Çin ekonomisi 2026’nın ilk çeyreğinde dış ticarette güçlü seyrini sürdürdü ve 184,1 milyar dolar cari fazla verdi. Mal ihracatındaki yüksek kazanç bu fazlayı desteklerken, hizmetler ve yatırımlardaki açıklar tabloyu kısmen dengeledi. Ülke, 2025 yılında ulaştığı 735 milyar dolarlık cari fazla seviyesinin ardından güçlü dış ticaret pozisyonunu korumaya devam ediyor.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2026 dönemine ait ön cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,1 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde mal ticaretinde 247,4 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 59,6 milyar dolar açık, yatırımlarda 7,5 milyar dolar açık ve cari transferlerde 3,9 milyar dolar fazla kaydedildi.

Çin, 2025 yılında 735 milyar dolar cari fazla vermişti.

Çin ekonomisi hız kesmiyor: 184,1 milyar dolarlık cari fazla

Bu ekonomik tablo, ABD ile yürütülen ticaret temaslarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Trump–Şi Cinping görüşmesinin ardından iki ülkenin ticaret ve yatırım alanında yeni diyalog mekanizmaları kurma ve gümrük vergilerinde karşılıklı yumuşama yönünde adımlar atması, küresel ticaret dengelerine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

