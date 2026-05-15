Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisi için final kararı alındı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dizinin 3 bölüm sonra ekran macerasını noktalayacağı duyuruldu.

Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisinden beklenmedik karar çıktı.

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi iki sezon boyunca zirvede yer almış ancak Yeraltı dizisinin yayın hayatına başlamasıyla reyting düşüşü yaşamıştı.

Yakın zamanda sezon finali yapması beklenen dizi, final kararı aldı. Dizinin takipçileri, sosyal medyada alınan bu kararı eleştiri yağmuruna tuttu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Büyük finale son 3 bölüm!

Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz!

“Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, kalbe dokunduğu için unutulmaz olur.”

Kanal D ekranlarında yayınlanan TİMSBİ Productions yapımı Eşref Rüya unutulmayacak karakterleri, güçlü hikâyesi ve izleyicisiyle kurduğu bağla ekran yolculuğunu kendi ruhuna yakışan bir finalle tamamlamaya hazırlanıyor.

Bu yolculukta emeği geçen tüm ekibimize ve bizi hiç yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz."

