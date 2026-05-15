"Milletvekilinin oğlu silahla okulu bastı" yalanına soruşturma: Algı operasyonu ellerinde patladı!
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, “milletvekilinin oğlunun okulu silahla bastığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Söz konusu görüntülerin 2024’te özel bir okulda oyuncak tabancayla çekilen fotoğraflardan oluştuğu ve olayın bağlamından koparılarak yanlış şekilde servis edildiği belirtildi. Başsavcılık, kamuoyunu yanıltan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
- Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" şeklindeki haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.
- Bu tür haberlerin, Kahramanmaraş ve Siverek'teki okul saldırılarının ardından toplumdaki hassasiyetten faydalanarak yayıldığı ifade edildi.
- Halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan bu bilgileri yayan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı açıklandı.
- CİMER başvurularındaki iddiaların, şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ve gerçekte bir öğrencinin okula oyuncak tabanca getirmesiyle ilgili disiplin soruşturması yapıldığı belirtildi.
- Oyuncak tabanca getiren öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi veya milletvekili olmadığı, olayın çarpıtıldığı ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşıldı.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran "milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiaları asılsız çıktı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, infiale neden olan bu haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek olayın gerçeğini paylaştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında 'milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı, Aydın'da milletvekilinin oğlu hakkındaki okulu silahla bastı iddiası CİMER kayıtlarına geçti' şeklinde ve benzeri haberlerin çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISI HATIRLATILDI
Belirtilen şekilde basında yer alan haberler ve yakın tarihte Kahramanmaraş ilinde ve Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır" denildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada "Ülkemizin iki ayrı şehrinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplum üzerinde oluşan hassasiyetten de istifade edilerek hiçbir dayanağı olmayan halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma yapılmıştır" denildi.
OLAYIN ASLI BAŞKA ÇIKTI
Açıklamanın devamı şu şekilde:
"Soruşturmaya konu haber içeriklerinde bir milletvekilinin oğlunun okula silah getirdiği ve okul içerisinde silahla fotoğraf çekildiği, bu durumun okul idaresi tarafından bilindiği halde işlem yapılmadığı yönünde CİMER başvurularının bulunduğu yönündeki iddialar ile ilgili yapılan araştırmada ise CİMER başvurularının şüpheliler hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında başlatılan soruşturmadan sonra şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik müracaatlar olduğu, 2024 yılı içerisinde Aydın ilinde faaliyet gösteren bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayı ile ilgili okul idaresi tarafından disiplin soruşturması yapıldığı, okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın işbu disiplin soruşturmasına konu fotoğraf olduğu, bu öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, bu olayın çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.