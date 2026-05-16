Tahran yönetimi, ABD’nin Pekin hamlesini bir zayıflık işareti olarak niteledi. Trump’ın Çin’in gücüne sığındığını savunan İran, yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmadığını vurguladı. Ayrıca ABD Başkanı'nın Pekin'den İran yenilgisinin gölgesinde ayrıldığı ileri sürüldü.

İran ve ABD hattında esen sert rüzgarlar, Washington ile Pekin arasındaki diplomatik temasların da ana gündemi haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrasında iki ülkeden karşılıklı iddialı açıklamalar yapıldı.

Tahran yönetimi, Trump’ın Pekin temaslarını bir zayıflık göstergesi olarak nitelendirirken, ABD kanadı ise İran’ın askeri gücünün büyük ölçüde çökertildiğini ileri sürdü.

İran'ın gözüyle Trump'ın Çin ziyareti! "Güçlü değil, yenilginin gölgesinde"

"BAŞARISIZLIĞIN AĞIR GÖLGESİ"

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, "ABD Başkanı, Pekin'den güçlü bir konumda değil, İran ile yürüttüğü savaşta yaşadığı başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Rızayi açıklamasında, Washington yönetiminin diplomatik girişimlerini eleştirerek yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmadığını savundu.

İran'ın gözüyle Trump'ın Çin ziyareti! "Güçlü değil, yenilginin gölgesinde"

Rezaei, "ABD'nin kendi oluşturduğu krizi kontrol altına almak için Çin'in etkisine ihtiyaç duyması, yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmayan kurallarla şekillendiğini gösteriyor" dedi.

TRUMP: KİMSEDEN İYİLİK İSTEMİYORUM

ABD Başkanı Trump ise Çin dönüşü ziyarete dair yaptığı değerlendirmede şunları söylemişti:

"Füze üretim kapasitelerinin yüzde 85'ini ortadan kaldırdık.

(İran) Bana doğrudan (zenginleştirilmiş uranyumu) kaldırmak için yeterli teknolojilerin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söylediler"

İran'ın gözüyle Trump'ın Çin ziyareti! "Güçlü değil, yenilginin gölgesinde"

Çin'in ise ABD'yle benzer görüşleri paylaştığını yineleyen Trump, Şi'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapma konusunda güvence verip vermediğine ilişkin ise Trump, "Kimseden iyilik istemiyorum. Çünkü iyilik istediğinizde, karşılığında iyilik yapmanız gerekiyor. İyiliğe ihtiyacımız da yok, (İran'ın) silahlı kuvvetlerini tamamen yok ettik." dedi.

