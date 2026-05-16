Türkiye’nin 7. nesil gücü ilk görevine başlıyor! Yıldırım, Türkali-16 için yola çıktı
Türkiye’nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, ilk görevi için Filyos Limanı’ndan ayrıldı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen 7’nci nesil dev platform, Türkali-16 kuyusunda 20 Mayıs’ta operasyonlara başlayacak. Türkiye’nin Karadeniz’deki aktif sondaj gemisi sayısı böylece 5’e yükseldi.
- Yıldırım, ilk olarak Türkali-16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
- Gemi, 4 Aralık 2025'te Türkiye'ye geldi ve ismi Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı.
- Boğazlardan geçebilmesi için sondaj kulesinin üst kısmı sökülerek Filyos Limanı'nda tekrar monte edildi.
- Tüm testleri başarıyla tamamlanan Yıldırım, operasyonlara hazır hale getirildi.
- Yıldırım'ın göreve başlamasıyla Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı beşe çıktı.
- Yıldırım, 12 bin metreye kadar derin deniz sondajı yapabilme kapasitesine sahip, 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindedir.
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı vizyonu doğrultusunda denizlerdeki gücünü artıracak olan derin deniz sondaj filosunun en yeni üyesi Yıldırım, Karadeniz’deki stratejik yolculuğuna başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Türkali-16 kuyusunda görev yapacak Yıldırım, bu lokasyonda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
GÜNEY KORE’DEN KARADENİZ’E UZANAN TEKNOLOJİ YOLCULUĞU
Türkiye’nin Mavi Vatan'da yürüteceği arama ve üretim çalışmalarındaki yeni gücü Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, 4 Aralık 2025'te Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, filoya dahil edilen yeni sondaj gemisinin isminin "Yıldırım" olarak belirlendiğini açıkladı.
Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaşan gemi, burada Ay-Yıldız ile bezendi. Karadeniz'de görev yapacak Yıldırım 21 Ocak'ta Filyos Limanı'na gitmek üzere Mersin'den yola çıktı. Sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla daha önce sökülen geminin bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı, Yıldırım’ın Filyos'a yanaşmasının ardından yerine monte edildi.
Kule montajının ardından Yıldırım'ın sondaj, gemi ve sualtı sistemlerinin devreye alınmasına ve kontrollerine ilişkin süreçler yürütüldü. Tüm testleri başarıyla tamamlanan gemi, operasyonlara hazır hale getirildi.
İLK OPERASYON 20 MAYIS'TA
Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrılarak Karadeniz'e açıldı. Yıldırım ilk görevini Türkali-16 kuyusunda icra edecek. 20 Mayıs'ta operasyona başlayacak gemi, söz konusu lokasyonda kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
GEMİ SAYISI BEŞE ÇIKTI
Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı. Böylece Türkiye Karadeniz'deki sondaj kabiliyetini daha da güçlendirerek arama ve üretim faaliyetlerine hız verecek.
İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. "7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" Yıldırım, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi 200 personele hayat alanı da sunuyor.