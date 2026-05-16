Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sözleşmesi biten Zeki Yavru, Soner Gönül, Lubomir Satka, Olivier Ntcham ve yardımcı antrenör Boa Morte ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Karadeniz temsilcisinin yazılı açıklamasında, sözleşmeleri biten Zeki Yavru, Soner Gönül, Lubomir Satka ve Olivier Ntcham'ın son kez Göztepe karşısında kırmızı-beyazlı formayla sahaya çıkacağı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın formamızı büyük aidiyetle taşıyan, mücadeleleri, karakterleri ve Atatürklü armaya verdikleri emekle ailemizin unutulmaz fertleri olan kaptan Zeki, Soner, Satka ve Ntcham ile yardımcı antrenörümüz Boa Morte, son kez sahaya bizimle çıkacak. Maç öncesinde kulübümüze hem ligde hem de Avrupa'da kattıkları değer ve verdikleri emek adına kendilerine plaket takdim ederek teşekkür edeceğiz. Bu özel ana tüm tribünlerimizin de tanıklık etmesini istiyoruz. Yıllar boyunca aynı heyecana, aynı sevince, aynı mücadeleye ortak olduğumuz sporcularımızla son kez bir araya gelmek onlara hak ettikleri vedayı hep birlikte yaşatmak için tüm taraftarlarımızı maç öncesinde tribündeki yerlerini almaya davet ediyoruz. Birbirinden kıymetli sporcularımıza ve yardımcı antrenörümüze yakışan vedayı hep birlikte yapalım."

