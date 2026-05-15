Girişler aylarca yasaklandı! Valilik'ten açıklama geldi, uymayanlara işlem uygulanacak
Yaz aylarına girilmesi ve havaların ısınması ile beraber orman yangınlarına karşı önlemlerin arttırılması için harekete geçiliyor. Mersin Valiliği 30 Ekim'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu. Yasağa uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacak.
- Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara 30 Ekim'e kadar girişler yasaklandı, izinli av faaliyetleri haricinde ormanlık alanlara girilmeyecek.
- Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmak, ormanlara 4 kilometre mesafede havai fişek ve dilek balonu kullanmak, anız yakmak yasaklandı.
- Orman içi ve bitişiğinde kaynak makinesi, spiral gibi kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların açık alanda kullanımı yasaklandı.
- Ormanlık alanlara bitişik taşınmaz sahipleri, mülkiyetleri içindeki yanıcı maddeleri temizleyerek yangın emniyet şeridi oluşturmakla yükümlü.
- Enerji nakil hatlarında yangın riskine karşı bakım ve kontrol çalışmaları artırılacak, gerekli görülmesi halinde kontrollü enerji kesintileri uygulanabilecek.
- Tüm kamu kurumları, belediyeler ve kolluk birimleri orman yangınıyla mücadelede tam koordinasyon içinde görev yapacak.
Mersin'de orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminde artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ormanların korunması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde ek tedbirlerin alındığı belirtildi.
Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 30 Ekim'e kadar yasaklandığına yer verilen açıklamada, izinli av faaliyetleri dışında ormanlık alanlara girişe izin verilmeyeceği bildirildi.
ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEMLER ARTTIRILDI
Açıklamada, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmasının yanı sıra ormanlara 4 kilometre mesafede havai fişek, dilek balonu ve yanıcı materyallerin kullanılmasının, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu ifade edildi.
Orman içi ve bitişinde kaynak makinesi, spiral ve kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların açık alanda kullanımının yasak olduğu, zorunlu çalışmaların yalnızca gerekli yangın önlemleri ve izinler alınarak orman idaresinin bilgisi ve gözetiminde yürütüleceği bildirildi.
Açıklamada, ormanlık alanlara bitişik taşınmaz sahiplerinin orman sınırı boyunca mülkiyetleri içindeki yanıcı maddeleri temizleyerek yangın emniyet şeridi oluşturmakla yükümlü olduğuna yer verildi.
Enerji nakil hatlarında yangın riskine karşı bakım ve kontrol çalışmalarının artırılacağı bildirilen açıklamada, gerekli görülmesi halinde kontrollü enerji kesintilerinin uygulanabileceği belirtildi.
Tüm kamu kurumlarının, belediyelerin, kolluk birimlerinin orman yangınıyla mücadelede tam koordinasyon içerisinde görev yapacağının kaydedildiği açıklamada, "Belediyeler, çöp depolama alanları, yol kenarları ve orman çevresindeki yanıcı materyallerin temizliğini sağlayacak, iş makinelerini hazır bulunduracaktır. AFAD koordinasyonunda tahliye planları ve toplanma alanları oluşturulacak olası yangınlarda kurtarma ve tahliye çalışmaları yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.
UYMAYANLARA İŞLEM UYGULAMACAK
Açıklamada, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenlere adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.