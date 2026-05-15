Yozgat’ın Saraykent ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 2 öğrenci ile servis sürücüsü hayatını kaybederken, 7 öğrenci yaralandı.

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. İlçe merkezinden Söğütlü köyüne doğru ilerleyen öğrenci servisi, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Servis minibüsünün devrilmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci ise yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin kalça kırığı bulunduğu, diğer öğrencilerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, servis aracının tek taraflı trafik kazasına karıştığını belirterek, “Maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförümüz hayatını kaybetti. Yaralı öğrencilerimizin tedavileri sürüyor” ifadelerini kullandı.

