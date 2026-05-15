Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr ile şampiyonluğa çok yakın olan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise finale yükselen Teknik Direktör Jorge Jesus'un, eski takımı Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdiği ve sarı lacivertli takımdan yapılan teklifin tecrübeli çalıştırıcı tarafından çok cazip bulunduğu ileri sürüldü.

ŞAMPİYONLUKLA VEDA ETMEK İSTİYOR

A Bola'nın haberine göre; Jorge Jesus, sezon sonunda Al Nassr'daki görevinden ayrılma kararı aldı. Haberde, Jesus'un ayrılık kararını Suudi Arabistan kulübü yöneticilerine ilettiği belirtildi. 71 yaşındaki çalıştırıcının, bu kararını Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kulübe bildirdiği kaydedildi. Jesus'un, hem kıta şampiyonluğunu hem de Suudi Arabistan lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu tamamlamak istediği ve bu iki hedefin ardından Suudi Arabistan'a veda etmeyi planladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

Jorge Jesus'un Al Nassr'a veda ettikten sonra mayıs ayı sonunda Lizbon'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

Jorge Jesus

JESUS'A REKOR YILLIK ÜCRET

Sarı lacivertlilerin teklifinin Jesus açısından oldukça cazip olduğu ve önerilen maaşın Portekizli teknik adamın kariyerindeki en yüksek ücret olabileceği ifade edildi. Haberde, bu rakamın Jesus'un Al Hilal döneminde kazandığı yıllık 15 milyon avronun üzerine çıkabileceği aktarıldı.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İDDİASI

Öte yandan, Jorge Jesus'un adı, Dünya Kupası sonrası Roberto Martinez ile yolların ayrılması ihtimaline karşı Portekiz Milli Takımı için de gündeme geliyor.

