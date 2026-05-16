Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıklarken listede Süper Lig'den 5 futbolcu yer aldı. Türkiye'de forma giyen oyunculardan Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Christ Inao Oulai, Yahia Fofana ve Christopher Operi kadroda yer alan isimler oldu.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ABD, Meksika ve Kanada'da 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alacak Afrika temsilcisinin kadrosu duyuruldu.

Fildişi Sahili; E Grubu'nda Almanya, Curaçao ve Ekvador ile mücadele edecek.

Kadroda yer alan Süper Lig'den 5 futbolcu şu şekilde:

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)

Wilfried Singo (Galatasaray)

Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

Yahia Fofana (Çaykur Rizespor)

RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ise yedek kadroda yer aldı.

Fildişi Sahili kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont

Defans: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Orta saha: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Michael Seri

Forvet: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi

Yedekler: Ira Tape, Christopher Operi, Malick Yalcouye, Martial Godo, Sebastien Haller

