Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in arasındaki 'işe alma' mesajlaşmaları CHP liderinin yıllar önceki 'torpil' açıklamasını yeniden gündeme taşıdı. Yalım'ın savcılığa verdiği telefonunda çıkan kayıtlarda, Özel'in işe alınmasını istediği isimlere ait bilgileri mesajla attığı ortaya çıktı. Özel, 2024 yılında yaptığı açıklamada "Benim görevim nepotizmle mücadele" ifadelerini kullanmıştı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu ikinci ek beyanda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait olduğu öne sürülen telefon hattından gönderilen işe alım listesi ve para trafiğine ilişkin yeni mesajların yer aldığı iddia edildi.

Özgür Özel'in 'nepotizm' çelişkisi! 'Affetmem' demişti torpil listesi ortaya çıktı

ÜÇ KİŞİLİK İŞE ALIM LİSTESİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen yeni mesajlarda ise, o dönem CHP Grup Başkanvekili olduğu belirtilen Özgür Özel adına kullanılan hattan Özkan Yalım'a üç kişinin isim ve telefon bilgilerinin gönderildiği iddia edildi.

15 Mart 2021 tarihli olduğu belirtilen yazışmada, Yalım'ın "Selam ilgileniyorum kardeşim." şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

Bir gün sonra gerçekleştiği belirtilen ikinci yazışmada ise Yalım'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Başkanım... Birinci sıradaki işe alınacak olan kişi işe aldırdım onu, perşembe günü işbaşı yapacak... Kendisini bir arattır tebrik edersen veya neyse işte ararsan bilgi vereyim diye aradım seni, teşekkürler görüşürüz."

İddiaya göre bu mesajın ardından karşı taraftan "Eyvallah" cevabı geldi.

YILLAR ÖNCEKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Özgür Özel'in işe alım mesajlarının ortaya çıkmasının ardından 19 Haziran 2024 tarihinde yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

O dönem torpil ve haksız işe alım ile mücadele sözü veren Özel, konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Şunu ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizlerin çocuklarının, torunlarının hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık."

Özgür Özel'in 'nepotizm' çelişkisi! Affetmem demişti torpil listesi ortaya çıktı

NEPOTİMZ İLE MÜCADE SÖZÜ VERMİŞTİ

TGRT Haber ekranlarında yayınlana Medya Kritik programında konuşan gazeteci Hasan Basri Akdemir, ayrıca Özgür Özel'in 9 Mayıs 2024 tarihindeki konuşmasında ise "Nepotizm en basit tanımıyla akraba veya yakın dost kayırmacılığı. Yani torpil" şeklinde konuştuğunu hatırlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası