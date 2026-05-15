YÖK, vakıf üniversitelerinde yabancı öğrencilerden alınan ücretlerin Türk öğrencilerden düşük tutulduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, ücretlerin üniversite mütevelli heyetleri tarafından belirlendiği ve YÖK’ün bu konuda yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinde yabancı öğrencilerden alınan ücretlerin Türk öğrencilerden daha düşük tutulduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada şöyle:

"Bazı basın organlarında yer alan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine 'yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması' yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır.

“Türk öğrenci yabancıdan daha çok ödüyor” iddiası asılsız çıktı: YÖK gerçeği açıkladı

YÖK'ÜN YETKİSİ YOK

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleri, ilgili üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlenmektedir.

YÖK'ün vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirleme veya belirli öğrenci grupları için ücret tarifesi oluşturma yönünde bir yetkisi bulunmamaktadır.

“Türk öğrenci yabancıdan daha çok ödüyor” iddiası asılsız çıktı: YÖK gerçeği açıkladı

DÜZENLEME ARA SINIFLARLA İLGİLİ

19 Aralık 2025 tarihli yasal düzenleme sonrasında ise yalnızca hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücret artışlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu düzenleme, ücretlerin başlangıç seviyesini belirlemeye değil ara sınıflardaki artış oranlarına ilişkindir."

Haberle İlgili Daha Fazlası