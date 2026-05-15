A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski hocası Abdullah Avcı, bordo mavili takımla yaşadığı şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak sosyal medyadaki olumsuz eleştiriler nedeniyle gerçekleşmediğini açıkladı.

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Abdullah Avcı, kariyerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bordo mavililerden ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'den teklif aldığını ve kendisinin de çalışmayı çok istediği ancak sosyal medya nedeniyle gerçekleşmediğini söyleyen Abdullah Avcı, Lig Radyo'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN HOCASI OLMAYI ÇOK İSTEMİŞTİM"

Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'nin kendisine teklifte bulunduğunu ve sosyal medyadan yazılanlar nedeniyle gerçekleşmediğini söyleyen Abdullah Avcı, ''Trabzonspor gibi büyük bir yerde yaşadığım şampiyonluktan sonra Fenerbahçe beni istediğinde ben Fenerbahçe'nin hocası olmak çok istemiştim. Yapabileceğime çok inanıyordum. Dediğim gibi sosyal medyadan gerçekleşmedi. Bu benim için bir hayal kırıklığıdır. Gerçekleşmedi ve hayata başka bir şekilde devam ettim.'' ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı

"HAYATIMI 3 KERE CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEDİ"

Sosyal medyanın kariyerinin 3 kez ciddi şekilde etkilendiğini kaydeden Avcı, ''Sosyal medya benim hayatımı 3 kere ciddi şekilde etkiledi. İlk olarak Fenerbahçe teknik direktörlüğü sonra milli takım süreci ardından ise Trabzonspor'dan 2. dönem ayrılışım. Fenerbahçe sürecinde konuşma bile yokken yaşananları hepimiz biliyoruz.'' şeklinde konuştu.

