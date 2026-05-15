Orta Doğu'daki savaş piyasaları özellikle de altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bölgeden gelen haber akışı, altının yönü üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta yükselerek 7 bin lira sınırına kadar yükselen gram altın, bu hafta ise düşüşe geçerek 6 bin 660 lira seviyelerine kadar geriledi. Yatırımcılar "Altın tekrar yükselecek mi?" sorusuna cevap ararken, Avustralyalı banka ANZ'den yeni bir tahmin geldi.



Dev banka, Orta Doğu’daki çatışmanın ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve merkez bankalarının para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisiyle altın tahminlerini güncelledi.

ALTINI BEKLEYEN 3 SENARYO Banka tarafından bugün yayınlanan raporda, altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin önümüzdeki 12 ay içinde 3 aşamadan geçebileceği belirtildi.

İlk senaryoda petrolün pahalılaşması enflasyonu körükleyecek. Bu durumda Fed, eylül ayına kadar faizlerde değişiklik yapmayacak ve altın baskı altında kalacak.

İkinci senaryoda enerji krizi ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek, sanayi faaliyetlerini düşürecek ve tüketici harcamalarını zayıflatacak.



Üçüncü senaryo ise büyüme yavaşladıkça merkez bankaları daha gevşek para politikalarına yönelecek. Bu da altını destekleyecek.



DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI Bankanın raporunda şu an 4.557 dolar seviyesinde bulunan ons altının kısa vadede 4.500 dolara gerilemesinin beklendiği belirtildi. Ancak düşüşün bir alım fırsatı olduğu vurgulandı.

2026 SONU TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ ANZ, altın fiyatı tahminlerini de güncelledi. Avusturalyalı banka 2026 sonu ons altın tahminini 5.800 dolardan 5.600 dolara çekti.

6 BİN DOLAR HEDEFİ ERTELENDİ Banka daha önce açıkladığı 6 bin dolarlık hedef fiyatının tarihini de erteledi. ANZ, daha önce 2027'nin başında görülmesini beklediği 6 bin dolarlık hedef fiyatın, artık 2027 yılının ortalarında gerçekleşebileceğini duyurdu.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLACAK? Ons altının ANZ'nin tahmini gibi yıl sonunda 5.600 dolara çıkması durumunda, mevcut kur üzerinden yapılan hesaplamada gram altın 8.200 lira seviyelerine çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası