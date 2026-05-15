Bilecik'te birçok mahallede ev ve iş yerlerini kapı kapı dolaşarak nakit ya da IBAN numaralarına para isteyen dilenciler yakayı ele verdi. Dilencilerin haklarında işlem başlatılırken vatandaşlara ‘Para vermeyin’ uyarısı yapıldı.

Dilenciler birbirinden farklı şekillerde ortaya çıkarken, ‘yeni nesil dilencilik’ olayları da son günlerde artmaya başladı. Zabıta ekipleri, dilencilerin para toplama yöntemlerine karşı uyardı. Ekmek parası, ilaç parası, ameliyat parası, bağış, yardım ve gönül esasına dayalı para toplama işine devam eden dilendiler, Bilecik’te sivil zabıta ekiplerince yakalandı.

2 KATEGORİDE DİLENCİLİK

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, dilenciliği 2 şekilde ele aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

Birincisi bu paraların yetkili kişiler tarafından resmi kuruluşlardan izin alınması ve belgelendirilmesinin kolay olduğu kategori. İkincisi ise yetkisi şahıslar tarafından kapı kapı, dükkân, dükkan dolaşılarak kendisi ya da yakınının ilaç parası, tedavi parası veyahut ekmek parası gibi gerekçelerle toplanan paralar oluyor.

Zabıta Müdürü Öndersev “Bizler bu ikinci kategoriye asla izin vermiyoruz. Biz bunları dilencilerle eş değerde tutuyoruz

“IBAN VERİP PARA ALIYORLAR”

Vatandaşların para vermemeleri gerektiğini hatırlatan Öndersev, şunları söyledi:

Sivil ekiplerimiz denetimleri esnasında bazı kişilerin kapı kapı dolaşarak para topladıklarını tespit etti. Kişiler bizim arkadaşlarımızın zabıta ekipleri olduğunu bilmiyor ve onlardan da para talep ediyorlar. Hemen IBAN numaralarını verip istedikleri parayı alıyorlar.

"EKMEK İLAÇ, AMELİYAT PARASI"

“Devletimizin ve belediye başkanlığımızın ilgili birimleri gerçek ihtiyaç sahiplerine gerekli bakım ve desteği sunuyor'' diye belirten Mücahit Öndersev, “Bu kişiler genellikle ekmek parası, ilaç parası ya da ameliyata girmesi gerekiyor, onun parası deyip insanların duygularını kötü şekilde kullanabiliyorlar. Bizler bu tür olaylar ya da seyyar satıcı gibi kişilere gerekli denetim ve müdahaleyi yapmazsak vatandaşlarımızın zilleri susmaz, kapılarının önünden seyyar satıcılar eksik olmaz” dedi.

