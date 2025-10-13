Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da dilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı!

İstanbul'da dilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dilencilik, İstanbul, Esenyurt, Altın, Para, Denetim, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta dilenci operasyonundan şaşkına çeviren görüntüler geldi. Vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden yaklaşık 620 bin lira değerinde 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetim yaptı. Son olarak Esenyurt Devlet Hastanesi önünde vatandaşlardan para toplarken tespit edilen yaşlı bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 67 ADET ÇEYREK ALTIN ÇIKTI

Yapılan takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alınan kadın, karakola götürülerek üst aramasına tabi tutuldu. Arama sonucunda, kadının üzerinden tam 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Dilencilik faaliyetinde bulunan kadının üzerinden çıkan nakit para ve altınlar tutanak altına alınarak, idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! - 1. Resim

"DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK"

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin sadece yasalara aykırı olmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti. Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

