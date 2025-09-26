Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dilencinin akıl almaz yöntemi! Döner ekmeğinin içinden paralar çıktı

Dilencinin akıl almaz yöntemi! Döner ekmeğinin içinden paralar çıktı

- Güncelleme:
Sivas’ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetimde akıllara durgunluk veren bir yöntemle karşılaştı. Döner ekmeğini zula yapan kadının paraları ekipleri bile şaşırttı.

Sivas'ta bir dilenci, topladığı paraları döner ekmeğin içine sakladı. Dilencinin akıllara durgunluk veren zulası, zabıtanın dikkatinden kaçmadı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için başlatılan denetim seferberliğine devam ediyor.

EKMEĞİN İÇERESİNE SAKLANMIŞ

Kentte zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, bir kadın dilenci yakalandı. Dilenci şahsın üzerini arayan zabıtalar, ekmeğinin içeresine saklanmış paraları buldu.

Paralara tutanakla el koyan zabıta ekipleri, dilenci kadın hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

