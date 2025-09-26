Dilencinin akıl almaz yöntemi! Döner ekmeğinin içinden paralar çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sivas’ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetimde akıllara durgunluk veren bir yöntemle karşılaştı. Döner ekmeğini zula yapan kadının paraları ekipleri bile şaşırttı.
Sivas'ta bir dilenci, topladığı paraları döner ekmeğin içine sakladı. Dilencinin akıllara durgunluk veren zulası, zabıtanın dikkatinden kaçmadı.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için başlatılan denetim seferberliğine devam ediyor.
EKMEĞİN İÇERESİNE SAKLANMIŞ
Kentte zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, bir kadın dilenci yakalandı. Dilenci şahsın üzerini arayan zabıtalar, ekmeğinin içeresine saklanmış paraları buldu.
Paralara tutanakla el koyan zabıta ekipleri, dilenci kadın hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlattı.
