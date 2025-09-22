Dilencinin yarım saatte topladığı para zabıtaları bile şaşkına çevirdi
İzmir'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan İ.P. isimli dilencinin üzerinden 270 lira çıktı. Dilencinin paraları yarım saat içerisinde topladığını söylemesi zabıta ekiplerini bile şaşkına çevirdi.
Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik harekete geçti.
YARIM SAATTE TOPLADIĞI PARA ŞAŞIRTTI
Zabıta ekipleri tarafından Önder Caddesi üzerinde dilenirken yakalanan İ.P. (58) belediyeye götürüldü. Üzerinde 270 lira bulunan dilenci İ.P., parayı yaklaşık yarım saatte topladığını belirtince zabıta ekipleri bile şaşırdı.
İ.P.'nin üzerinden çıkan paralara el konulurken bin 406 lira da idari para cezası uygulandı.
