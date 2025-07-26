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Sürekli kılık ve güzergah değiştirdiler! Dilenci kılığında 1 milyon liralık vurgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sürekli kılık ve güzergah değiştirdiler! Dilenci kılığında 1 milyon liralık vurgun
Hırsızlık, Dilencilik, Suç, Bingöl, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl’de dilenci kılığında evlere girerek 1 milyon liralık ziynet eşya çalan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli kılık ve güzergah değiştirdiği ortaya çıktı.

Bingöl’de dilencilik bahanesiyle evlere giren ve 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, il genelinde yaşanan 1 milyon TL'lik ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili başarılı bir operasyona imza attı. Titiz çalışmalar sonucunda, hırsızların ilginç bir yöntem kullandığı ortaya çıktı.

Sürekli kılık ve güzergah değiştirdiler! Dilenci kılığında 1 milyon liralık vurgun - 1. Resim

KAPI AÇILSA DA AÇILMASA DA HIRSIZLIK YAPTILAR 

Şüphelilerin, çarşaf giyerek kılık değiştirdikleri ve evlerin kapılarını çalarak kimsenin olup olmadığını kontrol ettikleri belirlendi. Kapıyı açanlara dilenci süsü verip yardım istedikleri, kapıyı açan olmazsa eve girerek ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

SÜREKLİ KILIK VE GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİLER!

Yapılan araştırmalar sonucu, kılık ve sürekli güzergah değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüphelinin Elazığ'da ikamet ettiği belirlendi. Ekipler, Elazığ'da düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelilerden 2'sine ehliyetsiz araç kullanmaktan ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 38 bin 287 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Dilenci kılığında dolaşan şahıslara karşı dikkat edelim. Unutmayın, dilencilik çoğu zaman organize suçların veya istismarın bir parçası olabilir. Gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için resmi kurumları ve güvenilir yardım kuruluşlarını tercih edelim. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları önemle rica ederiz. Bingölümüzün huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz 7/24 esasına göre kararlılıkla devam edecek olup Emniyetli yarınlar için çalışmalarımız hız kesmeyecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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