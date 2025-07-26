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Yardım değil, servet toplamış! Dilenciden çıkanlar herkesi şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yardım değil, servet toplamış! Dilenciden çıkanlar herkesi şoke etti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da denetime çıkan zabıta ekipleri, bir dilenciyi üzerindeki 75 bin 950 TL ile yakaladı. Ele geçirilen paralar kamuya aktarılırken, yetkililer vatandaşları dilencilik konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Van şehir merkezinde denetime çıkan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Karşılaştıkları bir dilenci ise, ekipleri adeta şaşkına çevirdi.

Yardım değil, servet toplamış! Dilenciden çıkanlar herkesi şoke etti - 1. Resim

ÜZERİNDEN ÇIKAN PARA 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

Ekipler, denetim sırasında dilenirken yakaladıkları bir şahsın üzeri aradı. Dilencinin kıyafetleri ve poşetleri arasına gizlenmiş şekilde tam 75 bin 950 TL bulundu.

Yardım değil, servet toplamış! Dilenciden çıkanlar herkesi şoke etti - 2. Resim

HEPSİNE EL KONULDU

Kimlik tespiti için zabıta eşliğinde karakola götürülen şahıs, buradaki işlemlerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına getirildi. Şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılırken, üzerinden çıkan paraya da el konuldu.

Yardım değil, servet toplamış! Dilenciden çıkanlar herkesi şoke etti - 3. Resim

PARALAR KAMUYA AKTARILACAK

Zabıta Daire Başkanlığı, ele geçirilen paraların kamuya aktarılacağını belirterek, vatandaşları duygularını istismar eden kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, dilencilikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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