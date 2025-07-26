Liseli kaptanlar dümene geçti

Piri Reis Denizcilik Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Nisa Ersevinç ve Nisa Genç, Van Gölü’nde deniz otobüsünün dümenine geçip becerilerini geliştiriyor.

Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Nisa Ersevinç ve Nisa Genç, Van Gölü’nde sefer yapan deniz otobüsünde staj yaparak kaptanlık hayallerine hazırlanıyor.

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17 yaşındaki iki çocukluk arkadaşı, haftanın beş günü Akdamar Adası seferlerinde dümen kullanma, halat bağlama gibi konularda kendilerini geliştiriyor.

Bütün zorlukları göze alarak bu mesleği seçtiğini belirten Ersevinç “Altı ay boyunca Van Gölü’nde dümen başında olacağız. Hedefim uzak yol vardiya zabiti olmak” diye konuştu. Mesleği tanıdıkça sevdiğini söyleyen Genç ise “Denizcilik alanında çok fazla kadın kaptan yok, arkadaşımla bu konuda çok hevesliyiz” dedi.

Kaptan Abdulselam Selâmi Tekdur ise “Öğrencilerimiz gemiciliği seviyor, umarım ilerde iyi bir kaptan olarak hizmet ederler” dedi.