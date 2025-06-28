16 yaşındaydı... Traktörün römorkuna boynu sıkışan stajyer hayatını kaybetti

Isparta'da traktör bayisinde stajyer olarak çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Turhan Karabulut, tamir etmeye çalıştığı traktörün arkasındaki römork aparatına sıkışarak hayatını kaybetti.

Bugün saat 12.00 sıralarında Isparta Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Turhan Karabulut, okulların kapanmasının ardından staj yaptığı iş yerinde tamir için getirilen bir traktörün arkasındaki römork aparatına müdahale ettiği sırada boynunu traktör ile aparat arasına sıkıştırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabulut kurtarılamadı. Liseli gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.