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Belediye ile BURULAŞ anlaşamadı, trafik kilitlendi: Toplu taşıma durdu, şehri stajyerler taşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Belediye ile BURULAŞ anlaşamadı, trafik kilitlendi: Toplu taşıma durdu, şehri stajyerler taşıyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da, belediye ile BURULAŞ arasında anlaşma sağlanamadı toplu taşımada greve gidildi. Haberi sabaha karşı duyuran Başkan Bozbey, sendikayı ikna edemediklerini, seferlerin aksamaması için her şeyi yaptıklarını söylerken metroda sürücü koltuğuna stajyerler oturdu. Grev nedeniyle araçlarıyla trafiğe çıkanlar ise trafiğe neden oldu.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan BURULAŞ işçileri greve gitti. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gece yapılan toplantıda anlaşma sağlanamadığını saat 04.40'ta sosyal medya üzerinden duyurdu. 

Mustafa Bozbey, ulaşımla ilgili sorun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, sendikayı ikna edemediklerini ifade ederek, "Bütçemiz oranında üstelik de Ankara ve Konya'nın da vermiş olduğu aylık bedellerin üzerinde bir ücret vererek yine de sendikayı ikna edemedik. Maalesef sendikanın tutumundan dolayı da greve gitmek zorunda kalındı.

Biz de hemen arkadaşlarımızla faaliyete başladık. Sizlerin ulaşımının hak olduğunu düşünerek hiç kimse ulaşım konusunda vatandaşlarımızın bir yerden bir yere gitmesini engelleyemez. Bu anlamda ben greve katılmayıp da görevinin başına dönecek olan dönmesini istediğimiz arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 

Belediye ile BURULAŞ anlaşamadı, trafik kitlendi: Toplu taşıma durdu, şehri stajyerler taşıyor - 1. Resim

1500 OTOBÜS RİNG YAPACAK

1500 civarında halk otobüsü de aynı anda görevi başında. Diğer çözümlerimiz de var. Biz bu grevi asla istemedik. İstememiz asla mümkün değil. Biz işçimizin yanındayız. Onların hayat standartlarını yukarıya çekmek için elimizden geleni yaptık. Olağanüstü şartlara rağmen biz gerekeni yaptık, sendikayı ikna edemedik. Kısa süre içerisinde bu grev tamamlanır. Bursalı hemşerilerimiz nefes alır. İsteğimiz grevin bir an önce sona ermesi. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sendika maalesef başka şeyler düşünüyor olabilir. Ancak onun da takdirini çalışanlarımıza ve Bursa halkına bırakıyorum" dedi.

Belediye ile BURULAŞ anlaşamadı, trafik kilitlendi: Toplu taşıma durdu, şehri stajyerler taşıyor - 2. Resim

TEKLİF EDİLEN ÜCRETLERİ AÇIKLADI

Bozbey şunları kaydetti: "1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL'dir.

Belediye ile BURULAŞ anlaşamadı, trafik kitlendi: Toplu taşıma durdu, şehri stajyerler taşıyor - 2. Resim

1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL'dir.

Önümüzdeki günlerde, günlük hayatın aksamaması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Ayrıca Özel Halk Otobüslerimiz çalışmaya devam edecektir. Bursamızın hakkını ve hukukunu her şartta ve herkese karşı savunmaya devam edeceğiz"

Belediye ile BURULAŞ anlaşamadı, trafik kitlendi: Toplu taşıma durdu, şehri stajyerler taşıyor - 3. Resim

TRAFİK FELÇ OLDU

Bazı noktalarda metro seferlerini stajyer sürücüler yaparken, yaklaşık bin 500 adet özel halk otobüsü de ring attı. Sabah saatlerinde çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmek isteyen ya da çalışmaya giderken toplu ulaşım tercih etmeyen vatandaşlar da trafiğe sebep oldu.

KESTEL ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ BAŞLATTI

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sabah saatlerinden itibaren ilçede ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla 07:00 itibarıyla ücretsiz servis hizmeti başlattıklarını duyurdu. Belediye tarafından sağlanan bu hizmet, Kestel Metro İstasyonu’nda özellikle hasta ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi ve şehir merkezine servisler hazır bulundu.

Belediye ile BURULAŞ anlaşamadı, trafik kilitlendi: Toplu taşıma durdu, şehri stajyerler taşıyor - 5. Resim

Başkan Ferhat Erol, "Toplu taşıma hakkı, temel bir kamusal haktır. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Eylem hakkına saygılıyız ancak halkımızın mağdur olmaması önceliğimizdir" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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