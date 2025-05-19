Bursa'da yarın otobüsler çalışıyor mu son dakika? Bursa’da ulaşım aksayacak mı?

Bursa'da grev kararı alınması sebebiyle 20 Mayıs Salı günü itibarıyla tren ve otobüs seferlerinin durdurulacağı bildirildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında belediyenin iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması nedeniyle 20 Mayıs'ta grev kararı alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kara ilişkin yaptığı açıklamada, "Sendikanın istediği maaşı verirsek bir biniş maliyeti 60 lirayı buluyor" dedi.

BURSA'DA YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU SON DAKİKA?

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ'ın çalışanları 20 Mayısta greve gidecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de toplu sözleşme görüşmeleri ve grev kararı alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında belediyenin iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca 20 Mayıs'ta grev kararı alındı.

Sendika, 20 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Bursa'da tren ve otobüs seferlerinin durdurulacağını açıkladı.