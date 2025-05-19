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Bursa yarın okullar tatil mi? 20 Mayıs Salı 2025 Bursa'da okullar var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa yarın okullar tatil mi? 20 Mayıs Salı 2025 Bursa&#039;da okullar var mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bugün 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle Türkiye genelinde okullar tatil edildi. Yarın yani 20 Mayıs Salı günü, okullar eğitimine kaldığı yerden devam edecektir. Bu nedenle Bursa'da okullar tatil değildir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bursa'da okulların tatil olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 

Başta veliler, öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere 19 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını sorgulatılıyor. MEB takvimi ve resmi tatil günlere bakıldığında, yarın Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor.

Bursa yarın okullar tatil mi? 20 Mayıs Salı 2025 Bursa'da okullar var mı? - 1. Resim

19 MAYIS BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamındadır. Bu doğrultuda okullarda da derslere 1 günlük ara verilecek.

19 Mayıs Pazartesi günü Bursa'da okullar tatildir.

Bursa yarın okullar tatil mi? 20 Mayıs Salı 2025 Bursa'da okullar var mı? - 2. Resim

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ (20 MAYIS)?

20 Mayıs 2025 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan herhangi bir resmi açıklama bulunmadığı için, yarın tüm okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edecek.

19 Mayıs resmi tatil olduğu için yalnızca o gün ders işlenmedi.. İlkokul, ortaokul, liseler ve MEB’e bağlı tüm kurumlar 20 Mayıs’ta normal mesaiye dönecek. Bu nedenle Bursa'da yarın okullar tatil değildir. 20 Mayıs 2025 Salı günü Bursa'da eğitim öğretime devam edilecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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