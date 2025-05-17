Bursa'da korkunç olay! Husumetlisine pusu kurup kurşun yağdırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde evine dönen Ramazan T., silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı düzenleyen şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarken, bacağından yaralanan Ramazan T. hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran olay saat 08.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi 11. Çiçek Sokak üzerinde meydana geldi.

Sabah aracıyla işten evine dönen Ramazan T., kapısının önüne geldiği esnada aralarında önceden husumet bulunan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan olay sonrası şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

BACAĞINDAN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri bacağından yaralanan Ramazan T.'ye ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.