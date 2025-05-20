Narin cinayetinde müebbet yemişti: Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin'in tutuklu annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Anne Güran, oldukça zayıfladığı ve bitkin olduğu görüldü.

Türkiye geçtiğimiz ağustos ayında Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünün adını 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmesi ile duydu.

Evinden 1,5 kilometre mesafede dere yatağına gömülü şekilde çuval içinde bulunan Narin Güran, cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

EN YAKINLARINA MÜEBBET VERİLDİ

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi anne, ağabey ve amcaya cinayetle ilgili ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası verirken, Bahtiyar'a ise, 4,5 yıl hapis cezası verdi.

İŞTE ANNENİN SON HALİ

Sabah'ın haberine göre, dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderilirken, Erzincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI DA YANINDA

Oğlu Baran Güran ve diğer çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafta anne Yüksel Güran'ın oldukça bitkin ve üzüntülü olduğu dikkat çekti.