Artık kimseye izin verilmeyecek! Van Gölü'ndeki o adacık sit alanı olarak tescillendi

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Ağak Adası Yerleşim ve Mezarlık Alanı, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Tatvan’a bağlı Adabağ köyü sınırlarında, Van Gölü doğal sit sınırları içerisinde bulunan Ağak Adası’na ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda alanın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde tanımlanan özellikleri taşıdığı tespit edildi.

Bu doğrultuda aynı kanunun 7. maddesi gereğince bölgenin I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurul, 25 Aralık 2023 tarihli toplantısında, ada üzerinde herhangi bir yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÜNDE

Kurul kararında yer alan koruma ve kullanım esaslarına göre ada üzerindeki alan bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak.

Yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceği belirtilirken, zorunlu altyapı çalışmalarının da sadece müze müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca taş, toprak, kum gibi doğal malzemelerin çıkarılması; kireç, mermer, tuğla gibi ocakların açılması; toprak, çöp, sanayi atığı gibi malzemelerin dökülmesi de yasaklandı. Ada üzerindeki mevcut ağaçlardan ürün alınabileceği ve sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere izin verileceği belirtildi.

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 3791 sayılı kararıyla birlikte bölgenin korunmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.