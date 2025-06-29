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Sular çekildi, yüzlercesi ortaya çıktı: Boyları 1 metreye ulaşıyor! Vatandaşlar korku içinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sular çekildi, yüzlercesi ortaya çıktı: Boyları 1 metreye ulaşıyor! Vatandaşlar korku içinde
Van Gölü, Kuraklık, İklim Değişikliği, Turizm, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nde boyları 1 metreye ulaşan mikrobiyalit tarlaları oluştu. Nadiren görülen farklı boyut ve şekillerdeki mikrobiyalitlerin bu yıl ciddi oranda çoğaldığını söyleyen bölge sakinleri kaygılı olduklarını dile getirdi.

Van Gölü de küresel iklim değişikliğinin kurbanı oldu. Kuraklığın vurduğu bölge, önceki yıllara oranla daha fazla yağış almasına rağmen suyun yükselmesi istenen seviyede olmadı.

Göl suyunun çekilmesiyle, göl tabanındaki mikrobiyalitler de gün yüzüne çıkıyor. Bilimsel olarak "biyojenik karbonat yapılar" olarak tanımlanan mikrobiyalitler, suyun dibinde oluşan ve sadece çok az sayıda gölde görülebilen doğal yapılar olarak biliniyor.

Sular çekildi, yüzlercesi ortaya çıktı: Boyları 1 metreye ulaşıyor! Vatandaşlar korku içinde - 1. Resim

Van Gölü, bu açıdan dünyada eşine az rastlanır zenginliğe sahip. Ancak göl suyunun gerilemesiyle birlikte daha önce su altında kalan bu yapılar, artık kıyılarda açık şekilde gözlemlenebiliyor.

Sular çekildi, yüzlercesi ortaya çıktı: Boyları 1 metreye ulaşıyor! Vatandaşlar korku içinde - 2. Resim

YÜZLERCESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinin kıyılarında farklı boyut ve şekillerde ortaya çıkan yüzlerce mikrobiyalit, hem görsel bir şölen sunuyor hem de göldeki değişimin somut bir göstergesi oluyor. Özellikle Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyü kıyılarında, farklı boyut ve şekillerde yüzlerce mikrobiyalit gün yüzüne çıktı.

Sular çekildi, yüzlercesi ortaya çıktı: Boyları 1 metreye ulaşıyor! Vatandaşlar korku içinde - 3. Resim

Mikrobiyalitlerin bazıları ise 1 metreyi aşan boylarıyla dikkat çekiyor. İncekaya köyünü ziyaret eden vatandaşlardan Mihriban Sancak, geçen yıl daha az olan mikrobiyalitlerin bu yıl ciddi şekilde çoğaldığını belirterek, "Manzara çok güzel ama gölün bu şekilde çekilmeye devam etmesi bizleri endişelendiriyor" dedi.

Sular çekildi, yüzlercesi ortaya çıktı: Boyları 1 metreye ulaşıyor! Vatandaşlar korku içinde - 4. Resim

GÖL ÇEKİLDİKÇE MANZARA DEĞİŞTİ

Mikrobiyalitlerin manzarayı da değiştirdiğini aktaran Mehmet Okay isimli vatandaş da, "Her geçen yıl göl daha da geri çekiliyor. Mikrobiyalitler ortaya çıktıkça manzara değişiyor ama bu değişim, Van Gölü için iyiye işaret değil" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları tarafından gölün ekolojik dengesinin bozulduğuna işaret edilen bu durum, dalış turizmi açısından yeni alanlar sunarken, bölge halkı için ise kaygı verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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