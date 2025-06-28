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İndirim var dendi, mağaza önü bir haberle doldu taştı! Kalabalık adeta hücum etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İndirim var dendi, mağaza önü bir haberle doldu taştı! Kalabalık adeta hücum etti
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Menderes ilçesinde açılan bir züccaciye mağazasının indirim duyurusu üzerine oluşan yoğun kalabalık, mağaza açılır açılmaz kontrolsüzce içeri hücum etti. Ortaya çıkan kaos görüntüleri ise kısa sürede viral oldu

İzmir'de bir mağazanın indirim yapacağını duyurması üzerine

Olay, Menderes ilçesinde açılışı yapılan bir züccaciye mağazasında yaşandı.

İndirim var dendi, mağaza önü bir haberle doldu taştı! Kalabalık adeta hücum etti - 1. Resim

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığın biriktiği mağaza önünde, indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 

Ancak kapılar açılır açılmaz kalabalık kontrolsüz şekilde mağazaya hücum etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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