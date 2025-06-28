İndirim var dendi, mağaza önü bir haberle doldu taştı! Kalabalık adeta hücum etti
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde açılan bir züccaciye mağazasının indirim duyurusu üzerine oluşan yoğun kalabalık, mağaza açılır açılmaz kontrolsüzce içeri hücum etti. Ortaya çıkan kaos görüntüleri ise kısa sürede viral oldu
İzmir'de bir mağazanın indirim yapacağını duyurması üzerine
Olay, Menderes ilçesinde açılışı yapılan bir züccaciye mağazasında yaşandı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığın biriktiği mağaza önünde, indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Ancak kapılar açılır açılmaz kalabalık kontrolsüz şekilde mağazaya hücum etti.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş