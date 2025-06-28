İndirim var dendi, mağaza önü bir haberle doldu taştı! Kalabalık adeta hücum etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2025 18:03 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 18:24 - Güncelleme:

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İzmir'in Menderes ilçesinde açılan bir züccaciye mağazasının indirim duyurusu üzerine oluşan yoğun kalabalık, mağaza açılır açılmaz kontrolsüzce içeri hücum etti. Ortaya çıkan kaos görüntüleri ise kısa sürede viral oldu

İzmir'de bir mağazanın indirim yapacağını duyurması üzerine Olay, Menderes ilçesinde açılışı yapılan bir züccaciye mağazasında yaşandı. UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığın biriktiği mağaza önünde, indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İlgili Haber İzmir Gediz elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ancak kapılar açılır açılmaz kalabalık kontrolsüz şekilde mağazaya hücum etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş