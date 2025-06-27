İzmir Gediz elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 28 Haziran'da yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 28 Haziran Cumartesi günü İzmir'de planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. İzmir elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama üzerinden kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 28 Haziran'da İzmir'de elektrik kesintisi son dakika bitiş saati ve yaşanan ilçeler belli oldu. Arıza sorgulama üzerinden kesinti bitiş detayları belli oldu.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ!

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 28 Haziran 2025 tarihinde elektrik kesintisi duyurularını paylaştı.

Planlı kesintilerin yanı sıra şebeke yenileme, bakım-onarım ve yeni bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler de duyuruluyor.

Vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.

Ek olarak, GDZ Elektrik yaptığı açıklamada yangınlar nedeniyle güvenlik amacıyla geçici elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 HAZİRAN

İzmir'de 28 Haziran 2025 Cumartesi günü, Çiğli, Bayındır, Bergama, Menemen, Aliağa, Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Ödemiş, Karaburun, Beydağ ve Foça dahil olmak üzere pek çok ilçesinde kesinti yaşanacak. Kesinti detaylarına GDZ Elektrik sorgulama üzerinden ulaşılabilir.