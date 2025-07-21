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Haberler > Yaşam > Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk!

Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şu ana kadar Van Gölü&#039;ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü’nde şu ana kadar ki en büyük mikrobiyalit keşfedildi. Van Gölü'nün peri bacaları olarak meşhur olan mikrobiyalitleri bulan Yukarı Deniz Derneği, bulduğu dev su dikitlerinin görüntülerini paylaştı.

Van Gölü’nün Bitlis Adilcevaz kısmında daha önce 36 metre 40 santimetre boyunda mikrobiyalit bulunmuştu.

Bu yıl Adilcevaz’daki Yukarı Deniz Derneği tarafından yapılan sportif dalışlarda yapı ve şekil bakımından yaklaşık 70-80 metrelik farklı yeni mikrobiyalitler tespit edildi.

Adilcevaz’da gerçekleştirilen dalış sırasında Van Gölü’nün eşsiz sularının dibinde, uzunluk ve çap açısından dikkat çeken yapının keşfinin heyecan oluşturdu.

Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk! - 1. Resim

Adilcevaz’da yapılan dalış esnasında bulunan ve uzunluk ile çap yönünden dikkat çeken bu devasa mikrobiyalit, Van Gölü’nün barındırdığı eşsiz doğal zenginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

"BURALARI TURİZME AÇMAK ZORUNDAYIZ"

Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, sportif dalışlar neticesinde şu ana kadar ki en büyük yatay şekilde mikrobiyaliti keşfettiklerini belirtti.

Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk! - 1. Resim

Adeta bir mikrobiyalit tarlasına denk geldiklerini belirten Cumali Birol, "Geçen hafta bugüne kadar keşfettiğimiz mikrobiyalitlerin en kaliteli ve en güzel görüntülerini alabileceğimiz mikrobiyaliti keşfettik. Bugüne kadar keşfettiğimiz 36 metre 40 santimetrelik mikrobiyalitin ardından 16 metre derinlikte yatay şekilde 70-80 metre uzunluğunda yeni bir mikrobiyalit keşfettik. Bu bölge olduğu gibi mikrobiyalit kaynıyor. Bugüne kadar hiç dalmadığımız bir bölgeye daldık. Bu bölgedeki görüntüler o kadar harika ki, ciddi anlamda bir mikrobiyalit tarlasına denk geldik. Bu bölgedeki mikrobiyalit 70-80 metre uzunluğunda. Aynen devam ediyor, bir yerde kopup yine devam ediyor. Bu da bizim için heyecan verici bir durum. Turizme kazandıracağız. Buraları turizme açmak zorundayız. Adilcevaz ve Van Gölü bakir. Van Gölü’nün en temiz sahilleri Ahlat ve Adilcevaz arasında. Dalış okulumuzdaki verdiğimiz eğitimlerle bunu da destekleyip, önümüzdeki yıllarda Adilcevaz Kalesi Rus batığını da turizme kazandırarak dalış severleri buraya davet edeceğiz" dedi.

Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk! - 3. Resim

Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk! - 1. Resim

Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk! - 5. Resim

Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk! - 6. Resim

Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk! - 7. Resim

Şu ana kadar Van Gölü'ndeki en büyüğü! Her biri 70-80 metre: Tarla bulduk! - 8. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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