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Van Gölü'nün dibinde içler acıtan keşif... 2 saat süren çalışmada öyle şeyler çıktı ki!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Van Gölü&#039;nün dibinde içler acıtan keşif... 2 saat süren çalışmada öyle şeyler çıktı ki!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde dalgıç ekipleri suyun dibine daldı. "Temizlik" adı altında yürütülen faaliyetlerde ortaya yürek sızlatan görüntüler çıktı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki görüntüler adeta yürekleri sızlatan cinsten.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla geceli gündüzlü faaliyetlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yürütülen çalışmalarla Van Gölü ekosistemini korumayı hedefliyor.

Van Gölü'nün dibinde içler acıtan keşif... 2 saat süren çalışmada öyle şeyler çıktı ki! - 1. Resim

TEMİZLİK İÇİN GİTTİLER, 2 SAAT SONRA ORTAYA NELER ÇIKTI NELER...

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma Birimi'ndeki dalgıçlar tarafından göl dibindeki atıklar temizlendi.

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu'nun desteğiyle Akdamar Adası yakınlarında yürütülen dip temizliği çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü.

Van Gölü'nün dibinde içler acıtan keşif... 2 saat süren çalışmada öyle şeyler çıktı ki! - 2. Resim

DİPTEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Dalgıçlar, topladıkları otomobil lastiği, teneke kutu, plastik ve cam şişe gibi atıkları kıyıya çıkarırken, dalgıçların yaptığı temizlik çalışması su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından da kayda alındı.

Görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü'nün gelecek nesillere bırakılması adına farkındalık çalışması yürüttüklerini belirterek, Van Gölü'nün temiz tutulması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Van Gölü'nün dibinde içler acıtan keşif... 2 saat süren çalışmada öyle şeyler çıktı ki! - 3. Resim

Kentteki atık suların direkt olarak göle deşarj edilmesini engellemek amacıyla 4 yıl önce İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni devreye alan Van Büyükşehir Belediyesi, atık suların arıtılmadan göle deşarj edilmesi nedeniyle zeminde biriken dip çamurunu da temizliyor.

Çalışmalarla 1 milyon 965 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkartan belediye ekipleri, aynı zamanda farkındalık çalışmalarıyla göle akan derelerde de temizlik yaparak katı atıkların göle karışmasının önüne geçiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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