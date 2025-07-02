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Haberler > Ekonomi > Beyaz altın olarak biliniyor, yerin 300 metre altından çıkarılıyor! Mahkumların kazanç kapısı oldu

Beyaz altın olarak biliniyor, yerin 300 metre altından çıkarılıyor! Mahkumların kazanç kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir, El Sanatları, Van, Sanayi, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"Beyaz altın" olarak bilinen ve yerin 300 metre altından çıkarılan Eskişehir'in lületaşı, Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen el sanatları fuarına damga vurdu. Hükümlüler tarafından işlenen taşlara ilgi bir hayli fazla. 

Türkiye'de sadece Eskişehir'de çıkarılan ve "beyaz altın" olarak anılan lületaşı, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarında sanatseverlerle buluştu. Cezaevinde mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında lületaşı işlemeciliği eğitimi alan hükümlülerin el emeği göz nuru ürünleri, hem zarafetiyle hem de estetik dokusuyla büyük beğeni topladı.

Beyaz altın olarak biliniyor, yerin 300 metre altından çıkarılıyor! Mahkumların kazanç kapısı oldu - 1. Resim

HÜKÜMLÜLERE MESLEK KAZANDIRDI 

Yerin yaklaşık 300 metre altından çıkarılan lületaşı, doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Hafif, gözenekli ve beyaz tonlarındaki yapısıyla zarif süs eşyalarına dönüşen bu değerli taş, aynı zamanda sanata dönüşme serüveninin güzel bir örneğini yansıtıyor. Her biri titizlikle işlenmiş pipo, tespih, süs objeleri ve takılar, fuarda ziyaretçilerin ilgisini çekerken, el sanatlarının toplumla buluştuğu bu anlamlı organizasyon sosyal sorumluluk yönüyle de takdir topluyor. Yetkililer, lületaşı işlemeciliğinin hükümlülere hem bir meslek kazandırdığını hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunduğunu belirttiler.

Beyaz altın olarak biliniyor, yerin 300 metre altından çıkarılıyor! Mahkumların kazanç kapısı oldu - 2. Resim

Fuar, el emeği ürünlerin topluma kazandırıldığı, sanata verilen değerin yansıtıldığı renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Beyaz altın olarak biliniyor, yerin 300 metre altından çıkarılıyor! Mahkumların kazanç kapısı oldu - 3. Resim

Beyaz altın olarak biliniyor, yerin 300 metre altından çıkarılıyor! Mahkumların kazanç kapısı oldu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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