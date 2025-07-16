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Dilencinin 1 günlük hasılatı 30 yıllık esnafı şoke etti: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dilencinin 1 günlük hasılatı 30 yıllık esnafı şoke etti: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım
Dilenci, Esnaf, Kazanç, Sivas, Sosyal Yardım, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta bir kadın dilenci, vatandaşlardan topladığı parayı esnafa götürerek bütünlemek istedi. Dilencinin bir günlük hasılatını bütünleyen esnaf Hamdi İrfan Işın, yılların esnafı olarak günlük böyle net kazanç elde edemediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta dilenerek topladığı parayı bütünlemek isteyen kadın dilenci, 30 yıllık esnaf olan Hamdi İrfan Işın'ın iş yerine gitti.

Parasını bütünlemek isteyen dilenci, çantasından çıkardığı 4 bin TL'yi market işleten Işın'ın önündeki masaya bıraktı. Hayretler içerisinde kalan esnaf Hamdi İrfan Işın, kadının bıraktığı 4 bin TL'yi bütünleyerek dilenciye geri verdi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIM"

Esnaf ve diğer müşterileri şaşırtan olay, anbean iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 30 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Hamdi İrfan Işın, "30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz" dedi.

Dilencinin 1 günlük hasılatı 30 yıllık esnafı şoke etti: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım - 1. Resim

Olayı anlatan esnaf Işın şunları söyledi:

"Bir kadın çocuğuyla birlikte dükkanıma geldi. İlk başta ne yapacağını bilemedik. Elinde bir çanta vardı ve o çantayı masanın üzerine koydu. Çantada bulunan paraları bütünlemek isteğini söyledi. Çantadan çıkarttığı paraları avuç avuç önüme bıraktı, dükkandaki müşteriler de o ana şahit oldu onlar da çok şaşırdı. 4 bin TL den fazla parayı bize bütünletti.

"4 BİN TL NET KAZANÇ BİZLER ELDE EDEMİYORUZ"

Bir dilenci avuç avuç parayı önüme atınca bende çok şaşırdım. 30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. O kadar parayı getirip önüme bırakması ve oradan da 4 bin TL çıkması beni çok şaşırttı. 30 yıllık esnafım günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz. Açıkçası bir dilencinin bu parayı kazanması beni şaşırttı. Bu kazanç emeksiz bir kazanç"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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