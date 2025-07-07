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Haberler > Yaşam > Dilenciye sınır dışı! Üzerinden binlerce TL nakit çıktı, bu kadarı da 'pes' dedirtti

Dilenciye sınır dışı! Üzerinden binlerce TL nakit çıktı, bu kadarı da 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dilenciye sınır dışı! Üzerinden binlerce TL nakit çıktı, bu kadarı da &#039;pes&#039; dedirtti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında bir dilenci ile karşılaştı. Üst arama sırasında ise şaşırtan anlar yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahsın üzerinden binlerce TL çıktı. Şahıs sınır dışı edildi.

Dilencilikten edinilen haksız kazançlar sık sık gündem olurken, Şanlıurfa'da 'yok artık' dedirten bir görüntü ortaya çıktı.

Dilenciye sınır dışı! Üzerinden binlerce TL nakit çıktı, bu kadarı da 'pes' dedirtti - 1. Resim

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaptıkları uygulamada sokakta dilenen yabancı uyruklu bir şahsı yakaladı.

Dilenciye sınır dışı! Üzerinden binlerce TL nakit çıktı, bu kadarı da 'pes' dedirtti - 2. Resim

ZABITA ŞAŞIRDI, DİLENCİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Zabıta Karakolu'na götürülen şahsın yapılan üst aramasında toplam 20 bin Türk Lirası çıktı.

Tutanakla paraya el koyan ekipler, yabancı uyruklu şahsı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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