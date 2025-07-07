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Haberler > Yaşam > Müezzinin 'rastgelesi' bereketli oldu! Böylesini beklemiyorlardı, kilosu ve boyu şaşırttı

Müezzinin 'rastgelesi' bereketli oldu! Böylesini beklemiyorlardı, kilosu ve boyu şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde amatör balıkçılık yapan bir grup arkadaş, beklemedikleri bir avla karşılaştı. İlçede müezzinlik yapan, aynı zamanda amatör balıkçılıkla uğraşan Öner Hatipoğlu, oltasına takılan dev yayın balığını karaya çıkarmayı başardı. Yaklaşık 1.70 metre boyunda ve 62 kilogram ağırlığındaki balık, görenleri hayrete düşürdü.

Manisa'da balıkçıların başına beklemedikleri bir olay geldi.

Köprübaşı ilçesinde bulunan Demirköprü Baraj Gölü, av sezonunun açılmasının ardından dikkat çeken bir olaya sahne oldu.

Müezzinin 'rastgelesi' bereketli oldu! Böylesini beklemiyorlardı, kilosu ve boyu şaşırttı - 1. Resim

GÖREN HAYRETE DÜŞTÜ

İlçede müezzinlik yapan ve aynı zamanda amatör balıkçılık ile ilgilenen Öner Hatipoğlu, oltasına takılan dev yayın balığını karaya çıkarmayı başardı.

Yaklaşık 1.70 metre boyunda ve 62 kilogram ağırlığındaki balık, görenleri hayrete düşürdü.

Müezzinin 'rastgelesi' bereketli oldu! Böylesini beklemiyorlardı, kilosu ve boyu şaşırttı - 2. Resim

HEM MÜEZZİN, HEM DE AMATÖR BALIKÇI

Köprübaşı Merkez Camii’nde 15 yıldır müezzin olarak görev yapan ve 5 yıldır da amatör balıkçılıkla ilgilendiğini belirten Hatipoğlu, "Boş zamanlarımda baraj gölünde balık avlıyorum. Daha önce de birkaç kez bu büyüklükte balıklar yakalamıştım. Bu dev balığa 'Barajın Efesi' adını verdim. Oltaya takıldıktan sonra uzun uğraşlar sonucu karaya çekebildim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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