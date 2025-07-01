Şanlıurfa'da korkunç kaza! 14 yaşındaki çocuk can verdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ali Güler hayatını kaybetti. Korkunç olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da kan donduran bir olay yaşandı. K.T. yönetimindekiotomobil, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, Ali Güler'in (14) kullandığı bisikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan Güler, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü K.T. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk