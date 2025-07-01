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Şanlıurfa'da korkunç kaza! 14 yaşındaki çocuk can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da korkunç kaza! 14 yaşındaki çocuk can verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ali Güler hayatını kaybetti. Korkunç olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da kan donduran bir olay yaşandı. K.T. yönetimindekiotomobil, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, Ali Güler'in (14) kullandığı bisikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da korkunç kaza! 14 yaşındaki çocuk can verdi - 1. Resim

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Güler, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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