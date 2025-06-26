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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da silahlı kavga: 2 kardeş can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye Evren Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.K. ile Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, iki kardeşi silahla ağır yaraladı. Yusuf ve Muhammed Rawe, ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öte yandan cinayet şüphelisi M.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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