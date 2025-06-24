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Dinlenme tesisindeki yumruklu kavga! Darp edilen yolcuya bunu da yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik'te gece saatlerinde bir dinlenme tesisinde yolcular arasında kavga çıktı. Darp edilen vatandaşın, mola bitiminde otobüse alınmayarak olay yerinde bırakılma anı kameralara yansıdı.

Olay, önceki gece Kurtköy Dinlenme Tesisleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü dinlenme tesisinde mola verdi. Bu esnada yolcular arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. 

Dinlenme tesisindeki yumruklu kavga! Darp edilen yolcuya bunu da yaptılar - 1. Resim

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Büyüyen tartışma, bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredeki yolcuların müdahale etmesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Dinlenme tesisindeki yumruklu kavga! Darp edilen yolcuya bunu da yaptılar - 2. Resim

KAVGA SONRASI OTOBÜSTEN ATILDI

Görüntülerde, iki kişi tarafından darp edilen şahsın kavga sonrası otobüsten indirildiği ve otobüsün yolcuyu almayarak hareket ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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