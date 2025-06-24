Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tartıştığı kişiye demir sopayla saldırmıştı! Cezası kesildi

Tartıştığı kişiye demir sopayla saldırmıştı! Cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tartıştığı kişiye demir sopayla saldırmıştı! Cezası kesildi
Adana, Suç, Ceza, Şiddet, Tartışma, Aile İçi Şiddet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi demir sopayla ağır yaraladığı öne sürülen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kan donduran olay Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.S. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın ağabeyi B.S. ve eşi N.S. arasında ailevi sorunlar bulunduğunu, N.S'nin bu nedenle kardeşi Ö.D'nin Yenibey Mahallesi'ndeki evine yerleştiğini anlattı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ DEMİR SOPAYLA YARALADI

Sanığın 15 Kasım 2024'te ağabeyi adına sorunları konuşmak için yengesinin yanına gittiğini belirten savcı, burada çıkan tartışmada M.S'nin demir sopayla Ö.D'yi başından ağır yaraladığını ifade etti. Savcı, M.S'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

''ASLA ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM''

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ö.D'yi ben yaralamadım. Olay sırasında kendisi bana saldırdı. Asla öldürme kastıyla hareket etmedim." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı M.S'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 'Pala' karakterini oynamıştı, açıklaması heyecanlandırdıTatil için geldi, canından oldu! 82 yaşındaki turistin talihsiz ölümü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatil için geldi, canından oldu! 82 yaşındaki turistin talihsiz ölümü - 3. SayfaTatil için geldi, canından oldu! 82 yaşındaki turist...Mersin'deki kazalarda arabalar iş yerlerine daldı! - 3. SayfaMersin'deki kazalarda arabalar iş yerlerine daldı!Arnavutköy'de film gibi soygun! Küçük bir kız yaptı, terliklerini bırakmayı da unutmadı - 3. SayfaArnavutköy'de film gibi soygun!Hayriye'nin estetik kabusu! Ameliyatını 'diş hekimi' yaptı, hayatı alt üst oldu - 3. SayfaAmeliyatını 'diş hekimi' yaptı, hayatı alt üst olduYolcu otobüsü tıra çarptı! Ambulanslar peş peşe gitti - 3. SayfaYolcu otobüsü tıra çarptı! Ambulanslar peş peşe gittiGelinlik hayali gerçek olmuştu: Acı gelişme... Polis, Sümbül nine için olay yerinde - 3. SayfaAcı gelişme... Polis, Sümbül nine için olay yerinde
Sonraki Haber Yükleniyor...