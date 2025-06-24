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Arnavutköy'de film gibi soygun! Küçük bir kız yaptı, terliklerini bırakmayı da unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arnavutköy'de bulunan bir apartmanda film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayı yaşandı. Kız çocuğu kapı önlerinde bırakılan toplam değeri 30 bin lira olan ayakkabıları çaldı. Daha sonrada kendi terliklerini bırakıp apartmandan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Düzlük Sokakta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Yaklaşık 30 bin TL değerindeki ayakkabıları toplayan çocuk, ilginç bir detayla dikkat çekti. Şahıs, olay yerinde kendi terliklerini bırakarak çaldığı ayakkabıları giyip apartmandan çıktı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Arnavutköy'de film gibi soygun! Küçük bir kız yaptı, terliklerini bırakmayı da unutmadı - 1. Resim

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Hırsızlık sonrası bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri ekipler tarafından incelemeye alınırken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlığın gerçekleştiği apartman sakinlerinden olan Ahmet Karaca yaşanılan durumla ilgili, "Burada yaşanan bir hırsızlıkla alakalı ayakkabı denilince giyilmemiş ve pahalı ayakkabılar. Bir çocuğa hırsız demek ona hakaret gibi geliyor ama bunu yapan değil de yaptıranı ben önemsiyorum aslında. Bu çocuğun yakalanıp bu alışkanlığından vazgeçmesine sebep olacağına inanıyorum binaya giriş ve hırsızlık anı görüntüleri var önce bir çift alıyor daha sonra ikinci geldiğinde bir çift daha alıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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